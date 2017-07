El Girona ‘pesca’ al Lleida

Unai Jodar, de 15 anys, jugarà al cadet de blanc-i-vermell al brillar a Divisió d’Honor || El centrecampista també ha estat en el punt de mira de l’Espanyol

El Girona FC, després del seu històric ascens a Primera, ha decidit reforçar el seu planter i el cadet de Divisió d’Honor comptarà la pròxima temporada amb una de les perles del Lleida Esportiu. Unai Jodar, de 15 anys, canviarà la samarreta blava per la blanc-i-vermella després de destacar en una categoria que finalment el Lleida no va poder mantenir. El seu pare Héctor destaca que “al Lleida hem estat molt a gust, però ha sorgit aquesta oportunitat i l’Unai té molta il·lusió, perquè vol dedicar-se al futbol. L’ascens del Girona FC a Primera és tot un reclam, així com