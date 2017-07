“Vine a omplir el Barris Nord”

El Força Lleida apuja entre 25 i 30 euros els abonaments més cars i 15 els més barats || El president justifica la pujada en el fet que “per tenir un equip competitiu necessitem més ingressos”

L’Actel Força Lleida va llançar aquest dijous la campanya d’abonats per a la temporada 2017-2018 amb un clar missatge: omplir el Barris Nord, un objectiu que espera que cali entre l’afició malgrat que els preus dels abonaments pugen per tercer any consecutiu. “No tinc dubte que l’aficionat ho entendrà, perquè per confeccionar un equip competitiu necessitem augmentar el pressupost, i perquè això sigui possible és necessari que els ingressos pugin, tant de les empreses com dels abonats”, es va justificar el president, Félix González, que veu insuficient que la massa social representi sols el 10 per cent del pressupost del club, que aquest any rondarà els 700.000 euros, uns 50.000 més que l’exercici passat.

L’abonament que més augmenta és el familiar, que inclou dos adults i fins a tres menors de 18 anys, que puja 30 euros per a la zona de corbes i tribuna alta, al passar de 200 a 230, mentre que la tribuna s’incrementa en 25 euros, de 250 a 285. Els abonaments individuals vip i de tribuna també pugen 25 euros (de 275 a 300 el primer i de 150 a 175 el segon), mentre que el de corbes i tribuna alta augmenta només 15 euros (de 100 a 115), igual que el de tribuna per a júniors (12 a 24 anys) i sèniors (majors de 65 anys), mentre que la zona de corbes i tribuna alta serà ara 10 euros més cara. Les entrades també veuran augmentat el preu, al passar de 12 a 15 euros la tribuna i de 10 a 12 la resta de zones.

El club va tancar la passada temporada fregant els 2.200 abonats, una xifra que González espera que augmenti fins a arribar a l’objectiu dels 2.500. “Creiem que ho podrem fer perquè oferim a l’aficionat un espectacle que té altres accions paral·leles, com actuacions, concursos i hostaleria”, va afirmar el president, que va comparar el fet d’anar al bàsquet com anar al teatre.

Sobre l’ACB, va afirmar que “amb la rebaixa que hi ha hagut del cànon, cada vegada està més a prop”, encara que espera que l’acord que només hi hagi un ascens no s’aprovi.



els detalls

Explicarà històries. Una campanya basada en el món del còmic. La nova campanya d’abonats presentada aquest dijous “és molt simple i directa”, va afirmar la seua responsable, Montse Pociello, amb la qual pretén convèncer l’aficionat perquè acudeixi al pavelló. Sota el hashtag #femforçalleida, la campanya està basada en el món del còmic, amb una sèrie d’imatges i personatges que “durant la temporada aniran explicant una història i que cada un tindrà nom”, va afegir Pociello.

Per a 100 persones. Inauguració de la sala vip dijous vinent. Una de les novetats que ha introduït el Força Lleida per a la temporada que ve és la Sala Vip, que ha condicionat en un dels magatzems que hi ha a peu de pista al Barris Nord. Serà una sala amb capacitat per a poc més d’un centenar de persones i que s’utilitzarà en cada partit, encara que podrà ser llogada per les empreses col·laboradores per fer els seus actes públics. La zona, que també servirà de sala de reunions, s’inaugurarà oficialment dijous vinent.