Alcarràs força la junta a cessar al no recolzar la base

El consistori, que aporta 50.000 €, vol més jugadors del poble a l’equip

El Futbol Club Alcarràs té nova junta directiva, després que l’ajuntament de la localitat forcés la marxa de l’anterior al no donar prou suport al planter perquè més jugadors del poble formessin part de la plantilla del primer equip, que milita a la Segona Catalana. L’alcalde, Miquel Serra, va explicar que des del consistori “s’aporten uns diners (50.000 euros anuals dels 70.000 que té el club de pressupost) que són públics, i hi ha d’haver un retorn cap al poble. Des de fa temps se’ls havia dit que el projecte que tenien no era l’adequat, perquè no hi havia suficients