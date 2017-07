Conviden l’ICG a un torneig a Portugal

S’enfrontaria a Porto i Oliveirense, semifinalistes de la Final Four de Lleida || La Copa Catalana, davant Barça i Alcoi

© Jordi Creus va trepitjar ahir per primera vegada l’Onze de Setembre com a nou jugador de l’ICG.

L’ICG Software Lleida està de moda. Per primera vegada en molts anys, Albert Folguera ha pogut, dins d’uns límits econòmics, escollir els reforços que ha volgut, a banda d’oferir-se jugadors de la talla de Jordi Creus, que ahir va ser presentat i que tanca “un equipàs”, en paraules del tècnic. Però és que a nivell internacional el caixet del club també ha pujat enters, ja no només per haver aconseguit el fitxatge de dos promeses com els bessons francesos Bruno i Roberto di Benedetto, sinó per la invitació que ha rebut per disputar un torneig d’alt nivell a Portugal, on s’enfrontaria al Porto, campió d’Europa el 2016, i Oliveirense, subcampió les dos últimes edicions. Tots dos van disputar la Final Four celebrada al Barris Nord de Lleida el maig passat.

“Jugar aquest torneig ens donaria un nivell altíssim, seria molt bo per a nosaltres pel nivell dels partits perquè són dos grans d’Europa”, va indicar Folguera, que no donava crèdit a la invitació.

El patrocinador del torneig portuguès correria amb totes les despeses d’allotjament i manutenció de l’equip, i el club llistat només hauria d’assumir el desplaçament, una cosa que està meditant actualment la junta perquè suposaria una partida no prevista en el pressupost.

L’altre handicap són les dates, el 22 i 23 de setembre, que coincideixen amb les semifinals de la Copa Catalana, competició en la qual l’ICG ha quedat enquadrat en el mateix grup que el Barça –el partit es jugarà al Palau– i l’Alcoi –a l’Onze de Setembre.

D’altra banda, l’ICG va presentar ahir la seua última incorporació, Jordi Xixi Creus, una vella aspiració de Folguera. “Feia anys que li trucava perquè vingués i aquesta vegada, que pensava que continuaria al Vendrell, hem pogut incorporar-lo. Estic encantat. Aquest any tindrem tres esquerrans a l’equip, una cosa per la qual els entrenadors anem bojos perquè sempre et donen una cosa diferent”, va apuntar Folguera, que va destacar de Creus la seua solvència, qualitat i, sobretot, caràcter. “En té molt, de vegades massa, però ben canalitzat és important.”

Creus va reconèixer que el seu fitxatge li permetrà reivindicar-se. “No me n’he anat del Vendrell com a mi m’hauria agradat, perquè la meua intenció era seguir, però em van comunicar a última hora que no em renovaven. Vinc amb ganes de reivindicar-me”, va apuntar el reusenc, que es va definir com un jugador ambiciós. “Si volem fer grans coses, has de tenir aspiracions grans. No vull companys amb sang d’orxata, vull que es trenquin la cara en cada partit”, va declarar.

El president, Enric Duch, va reconèixer que el seu fitxatge provocarà un petit desfasament en el pressupost, però “si no ho haguéssim fet ens hauríem equivocat”, va dir.