Dos ascensos inesperats

El Cervera-Segarra puja a Segona Femenina per ocupar una plaça vacant || El Linyola jugarà a Segona B, categoria sense equips lleidatans des del 2013

El Cervera-Segarra CF i l’FS Linyola han aconseguit un ascens inesperat de categoria, després que l’FCF escollís els dos equips lleidatans per ocupar dos places vacants. Les morades, subcampiones de Divisió d’Honor la passada temporada, jugaran per primera vegada a Segona Femenina, avantsala de la màxima categoria estatal, mentre que el conjunt del Pla ho farà a Segona B, categoria en la qual no hi havia un representant lleidatà des del descens del Sícoris Club el 2013.Una vegada acabada la passada temporada, el Cervera-Segarra va enviar una carta a l’FCF exposant la seua candidatura a ocupar una possible vacant, circumstància