El defensa Fernando Pumar, nou reforç per al Lleida

De 27 anys, va disputar la promoció d’ascens a Segona A amb el Reial Múrcia

El lateral esquerrà Fernando Pumar es va convertir ahir en l’últim reforç per al Lleida, que segueix perfilant la plantilla per a la temporada vinent a Segona B. El defensa d’Ourense, de 27 anys, arriba procedent del Reial Múrcia, amb el qual va disputar el play-off d’ascens a Segona A, coincidint amb el porter Diego Rivas. Pumar, d’1,82 metres, firma per una temporada amb opció a una segona en cas d’ascens, després de passar les últimes tres en el conjunt murcià, en el qual ha disputat noranta partits de Lliga. Anteriorment, el nou defensa del Lleida va ser al Racing