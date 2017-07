Federer regna a Wimbledon per vuitena vegada

Destrossa el croat Milic (6-3, 6-1 i 6-4) i aconsegueix el seu 19 Grand Slam

El tennista suís Roger Federer ha vençut el croat Marin Cilic (6-3, 6-1, 6-4) a la final de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada, aconseguint així el seu vuitè títol sobre l’herba londinenca i sumant el dinovè 'gran’de la seua carrera.

El de Basilea, que no ha cedit un set en tot el torneig, obté d’aquesta manera el seu segon 'Grand Slam' de la temporada, que s’uneix a l’aconseguit en l’Obert d’Austràlia el mes de gener passat davant de l’espanyol Rafa Nadal. Amb aquest triomf, el tennista helvètic es col·loca com tercer en el rànquing ATP per darrere de Murray, que manté el número u, i Nadal, número dos, i a més desempata amb Pete Sampras en nombre de triomfs en el torneig britànic.

Cilic ha tingut un bon començament de partit plantant cara al suís en els quatre primers jocs, on Federer ha arribat a cometre dos dobles faltes. Amb 2-2 al marcador el de Basilea ha aconseguit trencar el servei al seu rival. A partir d’aquell moment, clau en el desenvolupament del primer set, Roger Federer ha lluït el seu talent davant de Cilic, que ha tornat a perdre el seu servei amb 3-5 en l’electrònic, la qual cosa ha fet aconseguir al suís el primer set en 37 minuts. Amb el primer a la butxaca, Federer ha tingut una arrencada fulgurant en el segon davant de la desesperació del croat, que ha estavellat la seua raqueta al terra com a símptoma d’impotència. Cilic ha volgut fer del servei la seua millor arma però Federer s'ha mostrat implacable des del fons de la pista, anul·lant els 'bombardejos’del croat. El suís ha trencat en el segon joc del parcial elo servei del croat i a poc a poc ha anat sentint-se més còmode sobre l’herba londinenca, posant molt costa amunt la remuntada de Cilic, que en el primer descans de la segona mànega s'ha assegut a la cadira i ha començat a plorar. El públic, expectant, no sabia si realment es tractava d’una lesió. Finalment, el balcànic ha saltat a la pista i ha continuat creient en la remuntada encara que el marcador reflectís un aclaparador 0-3 a favor de Federer després de trencar de nou la sacada de Cilic. A base de cops subtils i una gran sobrietat en la pista, el tennista de Basilea ha aconseguit aguantar els envits del servei del seu rival, que ha fet tot el possible per reposar-se, sobretot, amb la seva sacada. El croat no s'ha sentit segur des del fons de la pista, guanyant molt pocs punts d’aquesta manera. Amb 1-4 i mig set al seu favor, el suís ha tornat a trencar el servei i amb el seu s'ha emportat el set en només 24 minuts. Cilic no ha mostrat en cap moment la brillantor que va mostrar en semifinals davant de Querrey.

El de Medugorje ha estat totalment fora del partit, esclafat per Federer, que en una hora ha aconseguit els dos primers sets i no ha tingut problemes tampoc per emportar-se el tercer i el partit.