Garbiñe conquereix Wimbledon

Venç Venus Williams a la final per 7-5 i 6-0, i és la segona espanyola a guanyar-lo després de Conchita Martínez, la seua entrenadora al torneig || És el seu segon Grand Slam després de Roland Garros el 2016

Acomiadant els nervis, prement els punys al final, Garbiñe Muguruza es va convertir ahir en la segona espanyola a aconseguir el títol a Wimbledon (després d’aconseguir-lo l’aragonesa Conchita Martínez el 1994) al derrotar a la final la nord-americana Venus Williams, per 7-5 i 6-0 en una hora i 17 minuts, en una gran exhibició final de poder, i sumar així el segon títol del Grand Slam de la seua carrera.L’exmonarca Joan Carles va presenciar a la primera fila de la llotja reial l’històric triomf de Garbiñe a la central de Wimbledon, on la hispanoveneçolana es va imposar per aconseguir el