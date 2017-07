L’AEM reforça el femení per pujar

Augmenta el pressupost i incorpora sis futbolistes

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

L’AEM farà aquesta temporada un pas endavant amb l’objectiu de situar el seu equip femení a Primera. Per aconseguir-ho ha incrementat el pressupost i s’ha reforçat. El primer pas per intentar aquest ascens a l’elit ha estat un increment de pressupost. El club passa dels 120.000 euros a una xifra que ronda els 180.000. D’aquests, prop de 45.000 aniran destinats al projecte femení, xifra que suposa més del doble que la temporada passada.L’impacte mediàtic aconseguit pel club amb l’històric èxit de l’infantil femení li ha permès aconseguir més aportacions econòmiques. Precisament, l’infantil tindrà com a patrocinador la firma Rastreator i