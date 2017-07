El CN Cervera, campió català

Els nadadors de la Segarra aconsegueixen el títol en categoria júnior després d’obtenir 18 medalles a Mataró || El CN Lleida va acabar setè amb 13 metalls, nou dels quals per a Cristina García

El CN Cervera es va proclamar ahir campió per clubs al Campionat de Catalunya júnior i open de Mataró, i va tancar la participació amb divuit medalles. Els nadadors de la Segarra van ser segons en categoria masculina i tercers en la femenina, la qual cosa els va donar els punts necessaris per batre CN Sant Andreu i CN Mataró. Per la seua part, el CN Lleida va acabar setè, però va tenir en Cristina García la “reina” dels campionats, ja que ha acumulat en tres dies de competició nou de les tretze medalles del seu club. A la jornada