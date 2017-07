El lleidatà Arnau Farré acaba novè en la sisena prova de l’Estatal de trial

El lleidatà Arnau Farré (Gas Gas) va acabar novè en la sisena cita del Campionat d’Espanya de trial, que es va disputar a la localitat barcelonina de Sant Corneli dels Cercs, escenari també dissabte de la cinquena prova. El pilot de Vilanova de Segrià va tancar el seu primer pas per les dotze zones marcades per a TR1 amb una penalització de 27 punts i en el segon en va acumular 25, per a un total de 52. La primera plaça de la categoria va ser per a Toni Bou (Montesa), que va acabar amb 20 punts, seguit d’Adam Raga (25) i Jorge Casales (26). Després de la prova, Farré va manifestar que “continuo tenint molt bones sensacions sobre la moto però, com dissabte, he tingut massa errors com per poder ser més endavant. La veritat és que no estic gaire content de com m’han anat les coses durant el cap de setmana”. Amb aquest resultat, el líder de l’Europeu absolut ocupa la novena posició a la general del Campionat d’Espanya a dos punts de James Dabill, company a Gas Gas.

El pilot lleidatà tornarà a la competició els dies 29 i 30 al Hualapai Mountain Park de Kingman, on es disputarà el GP dels Estats Units, sisena prova del Mundial. La tornada al Campionat d’Espanya serà el 15 d’octubre a Andorra.