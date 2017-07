Debut a Bèlgica per al DKV Borges

Grup assequible en primera ronda de l’ETTU || Disputaran quatre partits

El DKV Borges Vall iniciarà la seua etapa en una nova edició de l’ETTU Cup a Bèlgica, on exercirà com a favorit per accedir a segona ronda del torneig continental. El conjunt lleidatà va quedar enquadrat al grup C, en el qual els belgues del Verdinamur exerciran d’amfitrions. A més d’aquest rival, el DKV Borges s’enfrontarà a l’Umm-Elem rus, al Mioveni romanès i al Vincios de Gondomar, en una eliminatòria que es disputarà del 30 de setembre a l’1 d’octubre.A diferència de les anteriors temporades, els grups estaran formats per cinc equips, dels quals accediran a la segona ronda els