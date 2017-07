Detingut Villar

Amb el seu fill, el vicepresident de la Federació Espanyola i un secretari de la territorial de Tenerife després d’una investigació sobre el cobrament de comissions per l’organització de partits de la selecció i tractes de favor || Va dormir al calabós i declararà demà

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Ángel María Villar, i el seu fill Gorka van ser detinguts ahir en una operació anticorrupció portada a terme per la Guàrdia Civil, acusats de desviar fons dels partits de la selecció espanyola per enriquir-se il·lícitament. També van ser detinguts el vicepresident de l’RFEF i president de la federació tinerfenya, Juan Padrón, i el secretari d’aquesta federació regional, Ramón Hernández Baussou, en una operació que segueix oberta i en la qual hi ha sis investigats, entre els quals el president de la federació valenciana, Vicente Muñoz.Ángel María Villar va passar