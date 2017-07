Miki Muñoz, al València

El Lleida Esportiu cobrarà 25.000 euros més variables pel centrecampista, que jugarà al filial || Rivas, disposat a fer-se un nom a la porteria

© Diego Rivas, durant la seua presentació oficial com a nou porter del Lleida Esportiu.

Miki Muñoz, fins ahir jugador del Lleida Esportiu, militarà la pròxima temporada al filial del València, després que els dos clubs hagin assolit un acord pel traspàs del centrecampista gironí. El club xe ha pagat 25.000 euros més variables pel jugador de 22 anys, mentre que el Lleida es reserva una opció de recompra en un futur. Muñoz, que va arribar al Camp d’Esports l’estiu passat procedent de l’Hospitalet, va disputar aquesta temporada 26 partits de Lliga, en els quals va anotar un gol, el de la victòria al camp del filial del Vila -real.

El gironí va ser un habitual en l’onze blau durant el tram final de l’anterior temporada, després que a l’octubre patís una lesió. No va ser fins al gener que va reaparèixer, al partit de la jornada 21 al camp de l’Atlètic Llevant. Aquest és el segon traspàs de l’estiu del Lleida Esportiu, després que el Deportivo va activar la seua opció de compra de 75.000 euros per Álex Cobo, que durant el curs passat va jugar cedit al Fabril.

Precisament, ahir va ser el torn de presentació d’un dels nous inquilins de la porteria del Camp d’Esports, el corunyès Diego Rivas, que va manifestar la seua intenció de fer-se un nom amb la samarreta del Lleida Esportiu. “Sóc conscient que per aquí han passat grans porters, però no vinc a fer oblidar ningú. La meua intenció és que la gent em recordi el dia que hagi de marxar.”

Sobre les seues característiques sota els pals, el porter de Narón va manifestar que “sóc sobri, no em llueixo gaire amb les intervencions i m’agrada jugar amb els peus”. A més, va destacar la dificultat del grup 3, en el qual encara no ha jugat malgrat la seua experiència a Segona B. “És un grup molt fort, amb camps molt complicats. De fet n’hi ha molts que són de gespa artificial i de dimensions molt reduïdes, així que haurem de treballar al màxim per ser un dels millors del grup i poder aconseguir els nostres objectius.”

Rivas, que arriba procedent del Reial Múrcia, és el primer porter gallec del Lleida en els últims 28 anys. L’últim va ser Ramón González Moncho, en el curs 1988-89.