Isidre Esteve tindrà un cotxe per tornar al més alt nivell al Dakar

El cap de setmana s’estrena a la Baixa Aragó

Isidre Esteve ja està preparat per tornar a la primera línia de la competició. Ahir va presentar a Barcelona el seu projecte més ambiciós des que corre en cotxes. El d’Oliana disposarà, per primera vegada, d’un 4x4 competitiu que debutarà el cap de setmana vinent en la Baixa Aragó amb els colors del Repsol Rally Team. “M’il·lusiona molt aquest projecte perquè representa un pas molt important en la meua tornada a l’elit de la competició”, va confessar el lleidatà.Des que competeix a quatre rodes, Esteve sospira per enfrontar-se en igualtat de condicions mecàniques amb els millors. Gairebé una dècada després