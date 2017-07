“Tant de bo segueixi la línia d’Amavisca, Lozano i Ravnic”

Carlos Lázaro, format al Valladolid, té “bones sensacions aquest any”

El centrecampista Carlos Lázaro, format al planter del Reial Valladolid, des d’on van arribar a la UE Lleida en l’època daurada del club a començaments dels noranta jugadors com Emilio Amavisca, Walter Lozano i Mauro Ravnic, va dir ahir durant la seua presentació que “tant de bo pugui seguir la línia d’aquests noms, que ho diuen tot per la carrera que han tingut”.

El nou jugador del Lleida Esportiu, que arriba procedent del Mirandés de Segona A, que va acabar descendint, va negar que baixar de categoria als seus 26 anys sigui un pas enrere en la seua carrera. “L’any passat personalment no va ser bo, no vaig jugar gens i quan passa això no pots optar a gaires coses. El Lleida em va proposar un projecte ambiciós que em va agradar i per això sóc aquí”, va assenyalar.

Lázaro, que ha firmat per dos temporades, va arribar a debutar amb 19 anys a Primera amb el Valladolid abans de jugar en equips com l’Osca, Alabès i Mirandés, a Segona A, i l’Hèrcules a Segona B. Arriba ara a un nou Lleida del qual va assegurar que ha vist “un grup jove en el qual les sensacions són bones. S’està fent un bon equip i tenim molta il·lusió per fer un bon any”.

Com si fos un mantra que es repeteix, Lázaro, com ja va dir el tècnic Gerard Albadalejo i alguns dels seus nous companys, es va referir a l’objectiu de la temporada amb el tòpic popularitzat per Simeone d’“anar partit a partit amb humilitat. Aquest any, aquest grup tres sembla que serà més complicat pel potencial dels equips que han descendit, però confio en el que he vist en aquest Lleida, en el qual hi ha un ambient jove i de molta naturalitat”.

El nou jugador de l’equip blau es va definir com un home d’equip, que mira pel bé del col·lectiu amb una tasca fosca però eficaç. “Sóc un jugador que intenta ajudar sempre el company, pendent de les cobertures i els ajuts. Aquestes serien una mica les meues característiques”, va dir Carlos Lázaro.