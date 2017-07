Dos ors i una plata per a dos lleidatanes

La representació lleidatana va recollir ahir les seues primeres medalles al Campionat d’Espanya de natació en categoria alevina, que es disputa a Barcelona, a l’aconseguir dos ors i una plata.

Les dos medalles d’or les va guanyar la mateixa nadadora, Emma Carrasco, del CN Lleida. El primer or en els 200 braça (2.48.33) i el segon en els 400 estils (5.27.79). Per la seua part, la medalla de plata la va aconseguir Carla Carbonell, del CN Cervera, en els 400 estils (5.30.99). Altres resultats van ser per al CN Lleida, Maria Alsina la 21 en 400 estils, Genís González el 26 en 400 estils, i Pepe Vendrell el 15 en 100 papallona. Pel CN Cervera, Mireia Gatnau va ser la 22 en 100 lliures, Sofía Datsenko la desena en 200 braça, David Pedrós el 17 en 200 braça, i el relleu 4x200 femení va acabar el 21.

Pel CEN Balaguer, Alexandra Papell va ser la dotzena en 200 braça i la 20 en 400 estils, i Berta Benseny, la 24 en 100 de lliures.