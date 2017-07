Camp d’Esports sectoritzat

Comencen els treballs per separar les grades de Gol Sud, destinada a afició visitant, i Lateral || S’habilitarà l’accés 7 Antoni Palau

El Lleida Esportiu va començar dijous les obres de sectorització de la grada de Gol Sud, la situada a l’avinguda Doctor Fleming, perquè quedi diferenciada aquesta zona respecte a la de Lateral, tal com ja passa al Gol Nord des de fa gairebé un any.Aquesta grada de Gol Sud tindrà un espai reservat en cas de presència d’aficionats visitants, tal com recull el reglament de règim intern del club, aprovat recentment per la Taula de Treball formada per representants de l’entitat i de l’afició.Dins dels treballs que s’estan portant a terme al Camp d’Esports també està previst habilitar, com ja