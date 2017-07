Isidre Esteve remunta a la Baixa Aragó i se situa sisè en la seua categoria

El lleidatà ocupa el lloc 36 a la general

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Isidre Esteve està sorprenent per la seua ràpida adaptació al prototip Sodicars BV6 amb el qual participarà en el Dakar 2018. Després de la posició 36 en el pròleg de divendres, ahir va remuntar fins a la 24 en la general i el sisè en la categoria T1.2. Els 351 quilòmetres d’ahir li van servir per constatar l’enorme potencial del nou vehicle. “El cotxe és increïble, pot fer coses que encara no coneixem i que anem descobrint a cada quilòmetre”, va destacar el pilot lleidatà.La jornada va comptar ahir amb dos especials i Isidre Esteve i el copilot Txema Villalobos