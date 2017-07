El Lleida fitxa Oliveros

Porter de 21 anys que arriba de l’Hospitalet, on va ser cedit pel Girona la temporada passada || L’equip va viatjar ahir a Aran per a un ‘stage’ de sis dies

El Lleida Esportiu va tancar ahir la nòmina de porters amb el fitxatge de David Oliveros, un porter de 21 anys que va jugar la temporada passada a l’Hospitalet en qualitat de cedit pel Girona. El futbolista d’Igualada, que firma per una temporada, es va formar al planter de l’Espanyol i el Madrid, que va abonar 250.000 euros per aconseguir els seus serveis el 2013. Després de finalitzar l’etapa de juvenil, Oliveros va fitxar pel Girona per actuar com a tercer porter del primer equip i titular del filial a Primera Catalana. La temporada passada va jugar a l’Hospitalet, on