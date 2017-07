El Borges arranca primer

L’equip de les Garrigues, que torna a la categoria autonòmica, va iniciar ahir la pretemporada || Joan Roca agafa les regnes d’un equip amb 6 cares noves

El FC Borges, que torna a competir en categoria autonòmica l’any que es commemora el seu centenari, ha estat el primer dels cinc equips lleidatans que aquesta temporada militaran a Primera Catalana que s’ha posat en marxa. A les ordres de Joan Roca, que torna a la categoria després de la seua experiència al Balaguer i l’última campanya al Castellserà, l’equip de les Garrigues inicia una nova aventura amb sis cares noves i un objectiu clar: la permanència. “Serem cinc equips lleidatans que lluitarem cara a cara i la permanència ha de ser el nostre objectiu i, a partir d’allà, a somiar”, va afirmar el tècnic.

Els defenses Llorenç Sobrepera (Alcarràs) i Edu Vives (Ascó); els mitjos Joan Torné (Vic) i Fede Fuentes (juvenil), i els davanters Eudald Recasens (Amposta) i Joan Pijuan (l’Albi) reforcen un equip que ha mantingut la columna vertebral que la campanya passada va ser clau per aconseguir l’ascens com a campió de Segona Catalana.

“Tenim un equip jove i amb moltes ganes de treballar. No sé si serà de garanties, perquè fins que no comenci la temporada no en sabrem el nivell”, va indicar Roca.

D’altra banda, el Borges s’enfrontarà al Begues, el 19 o el 20 d’agost, a les semifinals de la Copa Catalunya Amateur.