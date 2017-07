El Cadí debutarà davant el Gipuzkoa

A Madrid, seu de tota la primera jornada, amb la qual cosa el club no en perdrà una com a local || L’estrena a casa serà davant el Campus Promete i tancarà la Lliga a la pista del Bizkaia

El Cadí la Seu, que per quinzena temporada militarà a la Lliga Femenina –desena consecutiva–, de manera que és el segon club més longeu de la categoria, després del Perfumerías Avenida, va sortir ahir ben parat del sorteig del calendari, ja que obrirà la competició com a visitant en una primera jornada que es disputarà íntegrament a Madrid. Amb això, el club no perdrà cap jornada com a local, com sí que li succeirà a la meitat dels equips de la competició. L’equip, que continuarà dirigint Joan Carles Pié, debutarà el 30 de setembre davant el Gipuzkoa i jugarà el