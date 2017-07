El CSD suspèn durant un any Villar com a president

La comissió directiva de l’organisme ho acorda per unanimitat dels seus membres

El president del Consell Superior d’Esports (CSD), José Ramón Lete, va anunciar ahir després de la reunió de la comissió directiva de l’organisme, la suspensió cautelar per un any d’Ángel María Villar com a president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) i del vicepresident Juan Padrón.La decisió es produeix després que ahir el Tribunal Administratiu de l’Esport (TAD) decidís obrir expedient disciplinari a Villar, a requeriment del CSD. “La comissió directiva ha acordat per unanimitat suspendre motivadament i de forma cautelar i provisional per un any el senyor Villar i al senyor Padrón, que pot ser reconsiderada en