El Lleida començarà la Lliga a Badalona el 20 d’agost i l’acabarà a Sabadell el 13 de maig

El debut en el Camp d’Esports serà el 27 d’agost davant del Saragossa B i complicat 'rush' final amb enfrontaments davant de Mallorca, Hèrcules i Elx

L’Assemblea General de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha aprovat el calendari de Segunda B, el sorteig del qual ha ofert que el Lleida Esportiu comenci en el camp del Badalona el 20 d’agost i finalitzi la Lliga en la Nova Creu Alta de Sabadell el 13 de maig.

El debut dels blaus en el Camp d’Esports es produirà en la segona jornada, el 27 d’agost, davant del Real Saragossa B.

Destaca al calendari de l’equip lleidatà el complicat "rush" final del campionat, ja que s’haurà d’enfrontar en les sis últimes jornades a alguns dels favorits a l’ascens, a priori, com Mallorca, Hèrcules i Elx (aquests dos últims de forma consecutiva, en la primera volta en el Camp d’Esports i en la segona en els seus camps respectius), a més d’equips com el València Mestalla (que va jugar la promoció d’ascens aquest any) i el Sabadell propietat del lleidatà Esteve Calzada i dirigit per l’extècnic blau Toni Seligrat.

D’altra banda, el Lleida debutarà a la Copa del Rei el 30 d’agost.