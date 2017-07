El rei destaca la “unió” que hi havia a Barcelona’92

Puigdemont advoca pels Jocs del 2030

El rei va destacar ahir que els Jocs Olímpics i Paralímpics de Barcelona’92 van mostrar al món els valors de “concòrdia, respecte i unió”, i va assegurar que tot Espanya va mirar Barcelona amb “confiança” i “orgull” davant de l’organització d’un esdeveniment que va ser un “èxit rotund per a Barcelona, per a Catalunya i per a tot Espanya”, va dir. El monarca, que va presidir la celebració dels trenta anys del CAR de Sant Cugat i la recepció que l’ajuntament barceloní va oferir als atletes participants d’aquells Jocs, en els quals va ser l’abanderat d’Espanya i va aconseguir un