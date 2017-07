Ultimàtum del PSG a Neymar per fitxar-lo

El club francès vol conèixer la seua decisió final la setmana que ve com a màxim || Segueix la indefinició del jugador

El PSG ha donat un ultimàtum a Neymar per fitxar-lo i, segons va publicar ahir el diari L’Équipe, el club francès confia que l’operació es pugui tancar com més aviat millor, la setmana que ve com a molt tard, pagant els 222 milions d’euros de la clàusula de rescissió que figuren en el contracte del brasiler amb el FC Barcelona fins al 2021. D’acord amb L’Équipe, Antero Henrique, director esportiu del subcampió francès, s’ha posat en contacte amb el mateix Neymar per donar-li un ultimàtum confiant que el crac acceptarà la proposta del PSG, que vol que l’assumpte es resolgui