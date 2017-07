El CB Pardinyes fitxa el base Oriol Balsells i renova Adrià Rivas

El Club Bàsquet Pardinyes ha arribat a un acord amb el jugador Oriol Balsells, natural de Mollerussa, per a la seua incorporació al club groc i negre la pròxima temporada novament a la Lliga EBA.

Balsells, que pot jugar com a base i escorta, arriba al club de la capital del Segrià procedent del CB Alpicat de Copa Catalunya, on va rebre el premi com a millor jugador de Lleida de la competició, que atorga la representació territorial de la Federació Catalana de Bàsquet, equip amb el qual va aconseguir la permanència.

Balsells destaca per la seua visió de joc, per tenir un bon percentatge de tir, tant de dos com de tres, i pel seu bon u contra u. El jugador mollerussenc arriba al CB Pardinyes, on ja havia jugat en condició de vinculat del Força Lleida, sent conscient de la diferència que suposa el salt de categoria que farà. Balsells va manifestar que “després d’una temporada històrica del CB Pardinyes en què va lluitar per l’ascens, l’objectiu de repetir aquests mateixos resultats serà difícil, però intentarem competir bé per poder ser allà en aquesta lluita”.

D’altra banda, el CB Pardinyes va renovar al base Adrià Rivas, que complirà la seua tercera temporada al club.