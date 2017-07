El Melilla, rival a la Copa

El Lleida rebrà l’equip nord-africà en la primera eliminatòria, a partit únic, el dimecres 30 d’agost || En cas de superar aquesta ronda, els blaus visitarien el Mallorca el 6 de setembre

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El Lleida Esportiu debutarà a la Copa del Rei rebent al Camp d’Esports el Melilla, equip del Grup IV de la Segona B, en el partit corresponent a la primera eliminatòria del torneig, previst per al dimecres 30 d’agost, segons va oferir el sorteig celebrat ahir a la seu de la Reial Federació Espanyola de Futbol a Las Rozas (Madrid). A més, també es van sortejar els aparellaments de la segona ronda, on si supera el primer escull l’equip de Gerard Albadalejo tindria com a rival el Mallorca, però en aquest cas els blaus viatjaran a terres balears. La tercera