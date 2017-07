Claudi Bosch relleva Lluís Pérez al capdavant de les penyes barcelonistes

Claudi Bosch és el nou coordinador de l’Agrupació de Penyes Barcelonistes de la demarcació de Lleida Sud després de substituir l’abril passat Lluís Pérez, que va deixar voluntàriament el càrrec al cap de dotze anys. A part de Pérez surten de la junta Carlos Montull i Xavi Masgoret, mentre que hi han entrat Genís Guixé, Genís Dalmau i Josep Benet. El nou coordinador va dir que està “molt il·lusionat i amb moltes ganes de treballar” avalat per l’experiència que va entrar en la junta el 2005, el mateix any que Lluís Pérez va rellevar Josep Cos. “Va ser la primera vegada que es feien eleccions. Fins aleshores era el mateix club el que designava el coordinador”, explica Pérez, que va crear la Penya Barcelonista de Maials el 2003. Encara que deixa el càrrec per dedicar-se més a la seua família, Pérez no nega que és “laportista” i explica dos detalls que no li va agradar l’actual junta.

“A la final de la Copa del Rei ens diuen que les entrades ja les tindrem a Madrid a l’arribar i després ens fan anar a Barcelona a recollir-les. A més, amb aquesta junta no ve ningú de rellevància als actes que s’organitzen.” Però fa un balanç positiu d’aquests anys. “El grup de penyes està més cohesionat.” Hi ha 46 penyes a Lleida Sud i 8.000 penyistes.