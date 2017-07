Derrota per començar

El Balaguer, amb només dos entrenaments, acaba golejat per un Pobla Mafumet més rodat || El porter local Alfred evita una ferida pitjor a la segona meitat

La Pobla de Mafumet va demostrar estar molt més rodat en aquesta pretemporada que el Balaguer, que amb tan sols dos entrenaments va caure àmpliament golejat en el primer partit de preparació per a la nova campanya, que arrancarà a començaments de setembre.Edu March, que debutava com a entrenador del quadre local, va donar protagonisme als 22 jugadors convocats, fent, com és habitual en pretemporada, dos equips diferents en cada part. En la primera, malgrat rebre tres gols, els rojos no es van arrugar en cap moment davant d’un rival molt més dinàmic i amb les idees molt clares. Després