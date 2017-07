El forjador del CAR

Joan Antoni Prat, exdirector de l’Inefc establert a Lleida, va ser qui va proposar i va idear el 1985 el centre que va projectar l’èxit esportiu de Barcelona’92 || El centre de Sant Cugat celebra 30 anys

Era un matí de diumenge de l’any 1985 i Joan Antoni Prat Subirana mostrava al president del COI, Joan Antoni Samaranch, i al secretari general de l’esport de la Generalitat, Josep Lluís Vilaseca, un edifici de l’època franquista per a accidentats laborals que, amb algunes reformes, podia servir de fàbrica de campions amb la perspectiva que atorguessin a Barcelona els anhelats Jocs. “Jo era cap del servei de docència i investigació de la secretaria general de l’esport i Vilaseca ens va reunir a tots els caps de departament per a un brainstorming, és a dir, una pluja d’idees, per al