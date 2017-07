Ferran Cardús guanya a l’Albi i lidera la Copa Rodi

Va superar a la Superfinal el seu màxim rival, Gerard Bailo, i ja és primer en solitari || Eric Reixach va dominar la categoria Open

El barceloní Ferran Cardús, del Suzuki Grau Racing lleidatà, ja lidera en solitari la categoria Elit de la Copa Rodi de dirt track, després de guanyar ahir al circuit de l’Albi la tercera prova puntuable per al certamen, que va comptar amb la participació de mig centenar de pilots. Cardús, que havia guanyat l’anterior prova disputada a Agramunt, arribava a la cita empatat a punts amb Gerard Bailo, vencedor de la prova inaugural a Rufea, i la igualtat es va trencar a favor del pilot del Suzuki Grau, que no va donar opcions en la Superfinal, que va guanyar amb dos segons d’avantatge sobre el mateix Bailo, que ara és segon de la general a falta de dos proves, mentre que Franc Serra va completar el podi de la categoria Elit. El lleidatà Jaume Gaya, del Club Motociclisme l’Albi, organitzador de l’esdeveniment, només va poder ser quart davant de Sergi

Sánchez

, guanyador de la mànega de repesca.

En la categoria Open, el triomf va ser per a Eric Reixach després d’una fèrria pugna amb Josep Piedra, que va avantatjar per tot just una dècima, mentre que Alejandro Ros va finalitzar tercer. Gràcies a aquesta victòria, Reixach lidera ja en solitari aquesta modalitat.

Finalment, en categoria alevins, el primer lloc del podi va ser per a Brian Uriarte, seguit del lleidatà Jordi Gaya i Marc Aguilar, mentre que Eric Rubio va vèncer en la categoria alevina 50.