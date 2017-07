La Vilaller Vertical Race naix com un campionat estatal

Decidirà el pròxim 26 d’agost el campió d’Espanya, Andorra i Portugal

Vilaller ha pujat un esglaó més en el periple per les curses de muntanya i, després d’acollir els Ultres i Skymarathons –va ser una de les seus dels SkyGames que es van celebrar el 2012 a l’Alta Ribagorça–, ara organitzarà, el pròxim 26 d’agost, una Vertical Race que serà Campionat Nacional de Skyrunning. D’allà sortiran els campions d’Espanya, Andorra i Portugal, que formen part d’aquest certamen, i els organitzadors no descarten en el futur convertir-la en una prova puntuable per a la Copa del Món, com la que recentment es va disputar a la vall Fosca. “L’entorn de Vilaller té potencial per allotjar una prova d’aquest nivell. Un primer pas és ser campionat nacional i després ja ho veurem, però no ho descartem ni de bon tros”, va reconèixer el director de la carrera, Pol Duran, durant l’acte de presentació que va tenir lloc ahir a la Diputació.

La primera edició de la Vilaller Vertical Race tindrà tres disciplines. La prova reina, que arrancarà a les cinc de la tarda, constarà de 4,5 quilòmetres de recorregut en ascens continu i 1.250 metres de desnivell positiu, entre la localitat de l’Alta Ribagorça i el tossal de la Mina, el punt d’arribada. Una hora més tard, a les 18.00 hores, es disputarà la Vertical Race Youth, reservada a joves d’entre 12 i 16 anys, que salvaran un desnivell acumulat de 350 metres en els 2 quilòmetres de recorregut. Paral·lelament se celebrarà la Vertical Walk, també de 2 km i 350 metres, que s’encetarà a les 17.15 hores i que està ideada per a tots els públics, ja que no serà competitiva. L’organització espera una participació global d’uns 250 corredors, la meitat dels quals competint en la prova reina.