Lleida i Espanyol tracten el traspàs de Doncel

El jugador encara té dos anys més de contracte i el club en demana 30.000 euros

El Lleida Esportiu i el RCD Espanyol negocien el traspàs de Carlos Doncel, jugador que encara té dos anys més de contracte amb el club blau. Jordi Esteve, director esportiu del Lleida, va confirmar ahir les negociacions. “Si l’acord és positiu per a les dos parts, l’operació es farà. De moment, estem negociant amb el club, que s’ha interessat pel nostre jugador.” Doncel s’incorporaria en principi al filial blanc-i-blau, que va descendir a Tercera divisió i que l’Espanyol vol tornar a pujar com més aviat millor a la Segona divisió B.El Lleida, com que el davanter té dos anys més