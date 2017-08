L’Associació fitxa una jove promesa de 17 anys

Maria Mayol completa la primera línia de l’equip || El Granollers, de la Divisió d’Honor, primer rival en la pretemporada

L’Associació Lleidatana d’Handbol va fer oficial ahir el primer fitxatge per a la temporada vinent, la jove igualadina Maria Mayol, de només 17 anys i 1,65 metres d’alçada, que completarà la primera línia de l’equip de Miroslav Vujasinovic.

El nou reforç, que ha passat tota la carrera esportiva a l’Igualada, que actualment milita a la Lliga Catalana, destaca per la velocitat al contraatac i pels seus dots d’assistent. Ara el club està buscant una extrem per a totes dos bandes i una portera per tancar una plantilla que té previst iniciar la pretemporada dimarts vinent, dia 8 d’agost.

El club ja té definit el programa d’amistosos per preparar el debut de lliga del 9 de setembre, que serà a casa davant del BM Elda Prestigio.

L’estrena de pretemporada arribarà aviat, tot just quatre dies després d’iniciar els entrenaments (el 12), i serà d’allò més exigent, ja que s’enfrontarà a l’Handbol Granollers, de la Divisió d’Honor. Posteriorment, jugarà uns altres tres partits amistosos fora de l’Onze de Setembre, concretament el dia 19, davant del Roca, de la mateixa categoria, i el 26, davant del Sant Quirze, que tot just ha acabat d’ascendir a la categoria de Plata, i el 27, contra el Vilanova del Camí, de la Lliga Catalana.

L’últim partit de preparació el jugarà a casa, el 3 de setembre, una setmana abans de l’estrena de lliga, davant del Sant Quirze del Vallès.