Neymar tria el PSG

El brasiler va comunicar ahir als seus companys i al Barcelona que se’n va a París i ja va passar revisió mèdica a Porto || El club cobrarà 222 milions, en el traspàs més car de la història

Neymar jugarà aquesta temporada al París Saint-Germain. El crac brasiler va comunicar ahir als seus companys i al FC Barcelona que no es queda, que ha triat jugar a l’equip francès, la qual cosa demostra que la seua prioritat són els diners. El PSG haurà de pagar sencera la clàusula de rescissió del davanter, 222 milions d’euros, de forma que es convertirà en el traspàs més car de la història del futbol. Neymar ja va passar ahir la revisió mèdica i ho va fer a Porto, per evitar la pressió mediàtica i, segons mitjans francesos, podria ser presentat demà o dissabte.

Neymar estava citat a primera hora del matí i es va presentar sol per acomiadar-se dels seus companys i del tècnic, Ernesto Valverde, que li va donar permís per absentar-se dels entrenaments i resoldre el seu futur. Després d’abandonar la Ciutat Esportiva, el club va emetre un primer comunicat confirmant que Neymar havia decidit deixar el club i fitxar per l’entitat francesa.

L’expresident Joan Laporta diu que és “una mostra més de la incompetència” de la junta

L’argentí desitja al seu ja excompany “molta sort en aquesta nova etapa de la teua vida”

Posteriorment, es va traslladar, sempre acompanyat pel seu pare i el seu representant, Wagner Ribeiro, fins a les oficines del club, amb la intenció de reunir-se amb el president, Josep Maria Bartomeu. També van parlar amb el director executiu, Òscar Grau, i el director de futbol, Raül Sanllehí. El club va fer públic un nou comunicat, en el qual deixava clar que no negociaria la seua sortida i que només el deixarien marxar si pagava íntegrament la clàusula de rescissió: 222 milions.

Neymar es va dirigir després a l’aeroport del Prat per agafar un vol privat cap a Porto i, en l’única declaració davant dels mitjans de comunicació, Ribeiro va anunciar que el jugador pagarà la clàusula, la qual cosa més tard també va ratificar el pare del futbolista.

Encara que Javier Tebas, president de la Lliga Professional, va insistir que no acceptarien els diners de la clàusula, per suposat incompliment del PSG del fair play financer, diverses fonts jurídiques van confirmar que el pagament d’aquesta pot fer-se també a les mateixes oficies del club o davant de notari, i que, una vegada aportats els diners, el jugador deixarà d’estar vinculat al Barcelona.

Després de passar la revisió mèdica, Neymar tenia previst tornar a Barcelona, ja que continua sent jugador del club i només tenia permís per no entrenar-se. El club, per la seua part, va procedir a retirar la seua imatge tant a l’estadi com als cartells anunciadors del Gamper, que es disputarà dilluns.

El traspàs es concretarà en les pròximes hores i el PSG prepara una presentació en gran, al costat de l’emblemàtic monument de la Torre Eiffel.

Després de conèixer-se la marxa del jugador, als voltants de l’estadi van aparèixer cartells titllant-lo de “traïdor” i l’expresident Joan Laporta va criticar la junta: “L’adéu de Neymar és una prova més de la incompetència d’aquesta junta.” Neymar, que trenca el trident amb Messi i Suárez, ha marcat 109 gols en 199 partits i ha guanyat deu títols en aquestes quatre temporades al Barça.