Primer triomf de l’EFAC i taules en el debut del Borges

Derrota el Montsó i empat davant del Linyola

L’EFAC Almacelles i el FC Borges, dos dels cinc equips lleidatans que aquesta temporada militaran a la Primera Catalana de futbol, van saldar amb una victòria (3-2 davant del Montsó) i un empat (2-2 al camp del Linyola), respectivament, els seus partits d’ahir de preparació.

Per als del Segrià va ser el primer triomf en aquesta pretemporada, després de perdre dissabte passat en el seu debut al camp del Tamarit (2-0). Els rojos van començar forts, ben assentats, i al descans van arribar amb un clar avantatge de 2-0, gràcies als gols d’Eric i Iván Romero. A la segona, la intensitat va baixar i el Montsó, de Tercera divisió, va aconseguir igualar el partit que, a cinc minuts del final, es va encarregar de sentenciar Roger Canadell.

El Borges, per la seua part, va dominar el joc a la primera part però li va faltar pegada, al revés que el Linyola, que va arribar a situar-se 2-0. Arnau, al transformar un penal forçat per Joel, va retallar diferències abans del descans. A la segona meitat, el Borges va ser el clar dominador i el que va gaudir de millors ocasions, encara que només en va poder transformar una per segellar el 2-2 definitiu.