Adéu a una llegenda

Ángel Nieto, el “12+1” vegades campió del món, va morir ahir als 70 anys al no recuperar-se de les ferides d’un accident de circulació || Va guanyar el primer títol per a Espanya el 1969

L’expilot de Zamora Ángel Nieto, tota una llegenda del motociclisme i de l’esport espanyol, va morir ahir als 70 anys a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario d’Eivissa, on estava ingressat des del dimecres 26 de juliol després de tenir un accident al ser envestit per darrere quan conduïa un quad. L’estat de salut de Nieto havia empitjorat greument en les últimes hores. La matinada de dimecres a dijous, el seu estat va presentar “un empitjorament sobtat, amb els primers signes d’afectació neurològica, malgrat que el TAC cranial urgent que se li ha realitzat no mostrava canvis respecte al de