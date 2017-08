Marc Màrquez: "Descansa en pau, mestre"

© Ángel Nieto, amb Marc Màrquez a la Seu Vella, en una de les seues diverses visites a Lleida. SEGRE

El lleidatà Marc Màrquez (Honda), cinc vegades campió mundial de motociclisme –tricampió del món en Moto GP (2013, 2014 i 2016)–, va donar les “gràcies per tot el que ens has ensenyat” al llegendari Ángel Nieto, després de conèixer aquest dijous la seua mort. “Gràcies per tot el que ens has ensenyat! Descansa en pau, mestre!”, va escriure Marc en el seu compte de Twitter. També es va pronunciar el primer lleidatà que es va proclamar campió del món, Emili Alzamora, mànager de Marc.



El campió mundial de 125 cc el 1999 va dir que la seua relació amb ell “va anar més enllà de les carreres”, i va afegir que “ara l’important és pensar en la família i donar-li suport al màxim, però és cert que aquella va ser la millor època de la meua carrera esportiva, de la mà d’una persona que era molt apassionada i que tenia una energia que sempre aconseguia transmetre a la resta”, va recordar des de Brno, on aquest cap de setmana torna el Mundial de velocitat. Durant la roda de premsa prèvia a la competició, que va tenir lloc abans que es conegués la mort de Nieto, tots els pilots van tenir paraules d’elogi per al campió. Marc Màrquez va assenyalar que Nieto “és una llegenda”, i va afegir que “he passat bastant de temps i he gaudit molt amb ell sempre, no només als circuits”.