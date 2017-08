Paula fa història

La lleidatana, subcampiona absoluta d’Espanya darrere de Melanie Costa || Fita als 400 lliures amb sols 14 anys

La nadadora lleidatana Paula Juste (CN Lleida) va fer ahir història a l’aconseguir la medalla de plata en els 400 lliures, en la categoria absoluta, amb només 14 anys, superada a la final únicament per l’olímpica Melanie Costa, que es va penjar l’or. Paula aconseguia així la seua primera medalla en categoria absoluta i, a més, ho va fer amb un registre de 4:17.57, la qual cosa suposa la millor marca estatal per a nadadores de 14 anys. Costa es va penjar l’or amb un temps de 4:12.92, i el bronze va ser per a Paula Alonso amb un registre