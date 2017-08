Eivissa acomiada Ángel Nieto en un emotiu funeral acompanyat de 500 motos

Un dels seus tres fills, Pablo, assegura que "no pararan" per estar en tots els homenatges que li retin al seu pare

Eivissa ha acomiadat al tretze vegades campió de motociclisme Ángel Nieto amb una emotiva missa a l’església de Santa Eulària, municipi on residia i on ha estat acompanyat per 500 motards que han fet rugir les seues màquines en honor d’un dels esportistes espanyols més importants.

Un dels seus tres fills, Pablo, ha assegurat els periodistes que "no pararan" per estar en tots els homenatges que li retin al seu pare i, com a anècdota, ha revelat que els han trucat per explicar-los que a l’illa s’han acabat les corones i les flors de tantes que s’han enviat en tribut a Ángel Nieto.

Familiars, amics i motoristes d’Eivissa han acompanyat al migdia a les restes de l’expilot en un seguici fúnebre que ha partit del tanatori fins l’església del Puig de Missa de Santa Eulària, on s’ha celebrat una missa funeral.

L’expilot va morir dijous als 70 anys en la Policlínica Nuestra Señora del Rosari d’Eivissa, on estava ingressat des del dimecres 26 de juliol després de patir un accident quan conduïa un quad.

El seguici fúnebre estava encapçalat pels fills grans de l’expilot, Gelete i Pablo Nieto. A l’església els esperaven la seua companya, Belinda Alonso, i Hugo, el menor dels fills.

Els han acompanyat més d’un centenar de familiars i amics, entre qui es trobava el seu nebot Fonsi i els germans del genial pilot.

L’emotiva arribada del fèretre ha estat acompanyada pel rugir de les motos i els aplaudiments dels assistents.

Entre els amics de Nieto que han acudit per acomiadar-se han estat la duquessa de Montoro, Eugenia Martínez de Irujo; el president de l’Atlético de Madrid, Enrique Cerezo; l’amo de Viceroy, Juan Palacios; l’entrenador de tennis Toni Nadal i el fundador de Pachá, Ricardo Urgell.

Tampoc no han faltat l’empresari Javier Merino, l’advocada Cristina Almeida, la model Mieria Canalda, l’actor Miguel Ángel Muñoz i el periodista José Javier Santos.

Després de la missa, Gelete Nieto ha assegurat que "cada vegada està més tranquil" per "tot l’afecte" que està rebent el seu pare. "La gent m’està donant una força terrible i jo crec que el meu pare, a dalt al cel, també".

Gelete ha agraït tots els motards i els aficionats que s’estan bolcant molt i que l’estimaven molt.

"El veien com un paio transparent, del poble, proper i especial; això és el més bonic i és el que m’està donant forces", ha afegit.

Per la seua part, Pablo Nieto ha destacat que "és increïble" el suport que estan rebent. "Ahir em van trucar de les curses de motos i em van dir una frase espectacular: és cert que s’ha mort el meu pare, però al final és el pare de tots i és una pena", ha dit emocionat.

Pablo ha avançat que el gran homenatge a Madrid es preveu per al primer cap de setmana de setembre "quan estiguem tots de tornada i no tinguem curses".

"Segur que hi ha milions de persones que volen anar a acomiadar-se", ha dit el fill d’Ángel Nieto, que ha assenyalat que es farà "alguna cosa i especial" com "es mereix".

"Ara el que hem de fer és assimilar-ho el millor possible; jo sempre he pensat que el meu pare era etern, i bo, se’ns n’ha anat", ha afirmat Pablo entre llàgrimes.

El cos d’Ángel Nieto serà incinerat aquesta tarda a Eivissa i demà, diumenge, la família té previst escampar part de les seues cendres al mar.