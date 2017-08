“Qualsevol jugador del filial pot pujar al primer equip”

El Lleida juga avui a Sant Boi (19.30) i CaixaBank, nou patrocinador

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El director esportiu del Lleida, Jordi Esteve, es va mostrar ahir molt satisfet de la presència que estan tenint els del planter aquesta pretemporada a l’equip que dirigeix Gerard Albadalejo i va defensar l’aposta pels jugadors de la base. “Això demostra que al futbol base del club es treballa molt bé. No ens ha sorprès el rendiment que donen els del planter, tot i que encara tenen camí per recórrer,” va explicar. “Aquest és un dels eixos fonamentals del projecte, comptar amb el planter, com demostra la gran quantitat de joves que han debutat a Segona B i dels que