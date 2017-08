Kilian, sotmès a un control d’alcoholèmia

Kilian Jornet es troba aquests dies en terres noruegues preparant la seua participació a la Tromsö Skyrace. Quan tornava d’un dels entrenaments, l’esportista lleidatà va ser aturat per la policia del país nòrdic per passar un control d’alcoholèmia. Encara que li va insistir a l’agent que no era consumidor d’alcohol, Kilian va haver de sotmetre’s a la prova, que, com era previsible, va passar sense problemes. Va ser tal la demostració de l’atleta de Bellver de Cerdanya que el policia li va etzibar: “Bona capacitat pulmonar, tio!”

L’anècdota va ser difosa a Twitter per la ultrafondista Núria Picas i pel mateix Kilian Jornet, que va reconèixer que l’agent

«

m’ha dit “bufa més, que sé que tens una bona capacitat”

»

. El tuit ja tenia ahir més de 570 retuits i més de 2.000 m’agrada.