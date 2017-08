Arnau Farré, campió d’Europa

El de Vilanova de Segrià conquereix el títol absolut després de guanyar l’última carrera a Itàlia || Es el 14è espanyol a aconseguir-ho i el tercer lleidatà, després de Jordi Pascuet i Marcel Justribó

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

Arnau Farré es va coronar ahir nou campió d’Europa absolut de trial al guanyar la quarta i última cursa del certamen disputada a la localitat italiana de Lazzate. El pilot del Moto Club Aitona, que arribava a terres italianes com a líder sòlid de la classificació provisional, amb un acumulat de 255 punts, 25 més que els seus immediats perseguidors, no va fallar i amb un pilotatge sobri i segur va fer bons els pronòstics i es va coronar com a nou monarca europeu de l’especialitat.Farré va completar el primer ingrés en les mateixes quinze zones marcades pel Moto Club