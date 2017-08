Magistral segon lloc d'Àlex Màrquez

El lleidatà ascendeix a la tercera plaça del Mundial

© Àlex mostra la seua felicitat per la segona posició d'aquest diumenge.

Volia dedicar la victòria a Nieto”



“Després de les lesions a Alemanya i passar unes setmanes difícils en l’aturada d’estiu, aquest podi em fa molt feliç. He provat per tots els mitjans guanyar la cursa per dedicar- la a Ángel Nieto, però Tom Lüthi ha estat millor”, va dir Àlex.

Amb un pilotatge magistral en una pista amb condicions caòtiques, Àlex Màrquez va aconseguir una excel·lent segona posició a Brno, un podi que també va dedicar a la memòria d’Ángel Nieto.Amb la pista completament seca després que els pilots de Moto3 iniciessin en moll, la cilindrada intermèdia va començar sense incidències, amb l’italià Mattia Pasini (Kalex) defensant la seua posició de privilegi.Tanmateix, durant el transcurs de la volta 7 van començar a caure les primeres gotes, mentre els pilots començaven a aixecar les mans. Així, una volta després, Direcció de Cursa va exhibir la bandera roja i la carrera es va aturar.Després d’uns minuts d’aturada, amb sis voltes al davant, els pilots es van donar cita de nou a la graella. En aquesta segona sortida la sorpresa va arribar de la mà de Thomas Lüthi, que des de la novena plaça es va col·locar líder seguit pels dos pilots d’Estrella Galicia 0’0, Màrquez i Morbidelli, mentre que un dels protagonistes de la primera part de la cursa, Mattia Pasini, se n’anava a terra abans de completar el gir inicial.Luthi i Màrquez van aconseguir sorprendre tots els seus rivals per obtenir més de dos segons d’avantatge en una carrera que va quedar reduïda a sis voltes i de la qual ja havien completat la primera. Un gir més tard el pilot suís havia endossat al lleidatà un segon i mig i aquest comptava amb més de 2,5 segons sobre el portuguès Miguel Oliveira, de forma que tots dos van apostar per aguantar i entrar en meta en aquestes posicions.Amb aquest nou podi, el de Cervera passa de la cinquena a la tercera posició a 45 punts del líder, que continua sent el seu company Morbidelli.