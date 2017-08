Sis lleidatans conquereixen el títol estatal d’eslàlom

Núria Vilarrubla, Laia Sorribes, Miquel Travé, Pau Etxaniz i el C2 Marzo-Pérez

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El piragüisme lleidatà va copar gairebé la meitat (sis) dels títols que hi havia en joc (catorze) en el Campionat d’Espanya d’eslàlom que s’ha disputat aquest cap de setmana a la localitat lleonesa de Sabero, als quals cal afegir sis medalles més (2 de plata i 4 de bronze).En la categoria absoluta, Núria Vilarrubla no va donar opció en la seua especialitat, la canoa individual, i va repetir ahir victòria per erigir-se per enèsim any en campiona d’Espanya, davant de les basques Miren Lazkano i Klara Olazábal. La urgellenca, clara aspirant a medalla en el Mundial de Pau del proper