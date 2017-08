El serbi Brano Djukanovic, nou fitxatge de l'Actel Força Lleida

Arriba procedent del Metalac Farmakon.

L'Actel Força Lleida ha anunciat avui el fitxatge de l'escorta serbi Brano Djukanovic, que formarà part de la primera plantilla de l'equip.

Djukanovic, de 22 anys i nascut a Belgrad, arriba procedent del Metalac Farmakon, on va ser, amb 21,6 punts per partit, màxim anotador de la lliga KLS sèrbia la temporada passada. Anteriorment havia jugat al FMP Beograd, equip també de la lliga sèrbia. L'arribada al Força Lleida serà la primera experiència fora del seu país.

L'escorta, d'1,94 metres d'alçada, va ser internacional amb la selecció sèrbia U20, U16 i U18. Amb aquesta última va aconseguir el bronze al Campionat d’Europa de Lituània (2012).

Brano Djukanovic és un 2 tant ofensiva com defensivament.

Ofensivament és un jugador ràpid, actiu i agressiu amb la pilota. Acostuma a atacar la cistella com a primera opció. Pot anotar de moltes maneres, ja que té bons fonaments i bona mà per tirar de 3 punts. Té bona capacitat per a jugar amb bot situacions d’1x1 i bloqueig directe. També passa bé la pilota amb les dues mans.