Djukanovic, el nou Nevels

L’escorta serbi, màxim anotador la passada temporada de la Lliga del seu país, serà el referent ofensiu de l’Actel Força Lleida || Va aconseguir la medalla de bronze amb Sèrbia a l’Europeu U18 del 2012

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

L’Actel Força Lleida ja té el seu nou Garrett Nevels per a la pròxima temporada. Es tracta de l’escorta serbi Brano Djukanovic, de 22 anys i 1,94 metres d’alçada i que destaca especialment pel seu poder anotador. No en va arriba amb la carta de presentació d’haver sigut el màxim anotador de la passada Lliga KLS sèrbia, amb 21,6 punts de mitjana per partit. Djukanovic, que ha firmat per una temporada, ha estat internacional amb el seu país en totes les categories de promoció, i ha aconseguit la medalla de bronze amb la U18 al Campionat d’Europa de Lituània i