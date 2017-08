“Emili Vicente es mereix un homenatge així”

Albadalejo demana a l’afició que vingui avui al torneig que enfronta Lleida i Reus

L’entrenador del Lleida, Gerard Albadalejo, va demanar ahir a l’afició que doni suport amb la seua presència a l’homenatge que el club tributarà avui a qui va ser jugador i entrenador de l’entitat, Emili Vicente, mort el mes de maig passat als 52 anys. Lleida i Reus, un altre dels equips que va dirigir, s’enfronten aquesta nit (21.00)en la primera edició del Trofeu Emili Vicente i, una mitja hora abans (20.30), es farà la presentació de la nova plantilla 2017-18. “És un homenatge que l’Emili es mereixia i el que m’agradaria és que vingués el màxim de gent possible, perquè l’Emili era una persona molt estimada i va fer molt pel futbol lleidatà”, va explicar ahir Albadalejo.

És la primera vegada en les set temporades d’història del Lleida Esportiu que l’equip es presenta davant de l’afició abans de l’inici de lliga i recuperant el format de trofeu que, en els últims anys de la UE Lleida, es va disputar pràcticament cada estiu amb la denominació de Trofeu Ciutat de Lleida.



Albadalejo, que afronta la seua primera temporada al capdavant de l’equip lleidatà, després d’haver exercit de segon i de tècnic del filial a les últimes campanyes, va explicar que el públic podrà veure “el que veurà al llarg de la temporada, un equip ambiciós, dinàmic i que treballarà sense parar durant els 90 minuts del partit”, va puntualitzar.

Va fer també una valoració “molt positiva” del treball de l’equip durant la pretemporada, independentment dels resultats, que no han estat gens dolents, ja que només s’ha perdut un partit i va ser a la tanda de penals (davant del Cerdanyola a la Copa Catalunya).

“A nivell defensiu estem aconseguint el que volem, que el rival arribi poc a la nostra àrea. Estem sent agressius, recuperant la pilota molt a dalt i proposant coses en l’aspecte ofensiu. Penso que s’està veient el que volem que sigui el nostre estil de joc”, va assenyalar.

Quant al rival d’avui, el Reus, de Segona divisió A, va dir que “ens exigirà molt, perquè hi haurà fases del partit en què ens dominarà, però també ens vindrà bé per treballar altres aspectes”, i va afegir que “animo la gent que es facin socis i que se sentin identificats amb un equip que ho donarà tot per aquest escut. Del que ha d’estar segur l’aficionat és que l’equip treballarà sempre i que serà ambiciós i agressiu”. Les entrades per a aquest partit es venen a 15 euros i seran gratis per a abonats i nens de fins a 10 anys. Les taquilles s’obriran a les 19.30 i el club ja ha advertit que avui no podran tramitar-se ni retirar-se carnets.

Finalment, Gerard Albadalejo va assegurar estar “content amb la plantilla que tenim”, encara que va reconèixer que “estem intentant portar algun jugador més que ens pugui ajudar”, per deixar clar que “si ve algú serà per millorar el que tenim, no per omplir res”. “Estarem atents al mercat fins a l’últim dia”, va concloure.