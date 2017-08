Emotiu homenatge a Emili Vicente en el Camp d'Esports

Actualitzada 09/08/2017 a les 21:48

L’acte d’homenatge i posterior partit entre el Lleida i el Reus en memòria d’Emili Vicente, exjugador i entrenador del Lleida mort el maig passat als 52 anys d’edat, ha congregat aquesta nit prop d’un miler d’espectadors en el Camp d’Esports. Primer ha tingut lloc la presentació dels jugadors que conformen el planter del Lleida per a aquesta temporada i tot seguit, l’homenatge a Emili, amb la seua dona, Antònia Armengol, els seus fills Joan i Toni i el seu germà Carles en el centre del terreny de joc. La megafonia de l’estadi ha emès un missatge gravat per Antònia, en el que ha donat les gràcies als dos clubs (el seu marit també va ser entrenador del Reus) i a també al Balaguer, Tàrrega i Andorra (als que també va estar vinculat) per les seues mostres d’afecte. "Ens omple d’orgull veure que el nostre pare i espòs tenia tants amics i era tan apreciat", ha destacat, i ha indicat que Emili deia que "tot el que sé de la vida i dels homes ho dec al futbol". Ha recordat a Antoni Palau i a Bernabé Hernández, exjugador i exdirectiu de la UE Lleida, respectivament, recentment morts, i ha acabat citant l’última part de l’escrit que el seu marit va redactar per al llibre "Blau al firmament". El Lleida Esportiu ha regalat a la família un quadre amb el cartell d’aquesta primera edició del Trofeo Emili Vicente, mentre que el president del Reus ha fet el mateix amb un ram de flors. Posteriorment, Joan i Toni Vicente han protagonitzat la sacada d’honor.

El partit entre el Lleida i el Reus, que juga a Segona A, ha començat amb domini local i Marc Nierga ha marcat en el minut set l’1-0 amb el qual s’ha arribat al descans.